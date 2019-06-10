شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل غموض موقف روسيا من تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين على وشك تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبفعل غموض موقف من تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 12:40جرينتش تراجع خام برنت إلى مستوي 63.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.47$ ،وسجل أعلى مستوي 64.06$ الأعلى فى أسبوعين ،وأدنى مستوي 63.09$.

حققت عقود الخام الدولي"خام برنت" عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر.

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وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 1.3% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تزايد احتمالات قيام تحالف "أوبك بلس" بتمديد اتفاق خفض المعروض العالمي.

قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" يوم الاثنين إن روسيا هي المنتج الوحيد الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها حتى نهاية هذا العام.

وأضاف الفالح إنه سيزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك ، حيث هناك خلافا واضحا فى روسيا بشأن تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع حلفائها وعلى رأسهم روسيا يومي 25-26 حزيران/يونيو الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج ،واتخاذ قرار حول اتفاق خفض المعروض بحوالي 1.2 مليون برميل ،والذي ينتهي أجله فى 30 حزيران/يونيو.