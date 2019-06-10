شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع بأكثر من 5% متعافيا من أدنى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين على وشك تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:25 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 260.75$ بارتفاع قدره 13.1$ بنسبة 5.6%،حيث سعر الافتتاح عند 231.27$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 248.00$ ،وأدنى سعر عند 227.47$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 5.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 223$ لكل وحدة ايثريوم ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

وانخفض الايثريوم بنسبة 14% على مدار الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ، بفعل عمليات التصحيح الطبيعية بعد فترة من المكاسب القوية.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 11 مليار$ إلى إجمالي 255 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

تحسن الطلب الاستثماري مجددا على معظم الأصول الرقمية يوم الاثنين خاصة على العملة الرائدة فى السوق "البتكوين" والتي عادت للتداول مجددا أعلى مستويات 8,000 $.

طالب وزراء مالية مجموعة العشرين الاقتصادية ومحافظو البنوك المركزية من مجلس الاستقرار المالي FSB ومنظمات وضع المعايير العالمية مراقبة المخاطر المحيطة بأصول التشفير.

تم تقديم الطلب فى بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليابانية فى 9 حزيران/يونيو الجاري ،عقب اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد فى فوكوكا باليابان.