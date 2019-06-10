شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتعافى من أدنى فى شهرين استنادا على انحسار مخاوف الحروب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ليتعافى من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على انحسار مخاوف الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 96.87نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.63 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.63 نقطة.

فقد المؤشر يوم الجمعة نسبة 0.45% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 96.39 نقطة ، مع استمرار عمليات بيع الدولار بعد بيانات أسوأ من التوقعات عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو.

عززت تلك البيانات من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة هذا العام ،لدعم الاقتصاد فى مواجهة آثار الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد عدة دول.

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تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع انحسار مخاوف تفاقم الحروب التجارية العالمية ،خاصة بعد الاتفاق الأخيرة بين الولايات والمكسيك.

قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك يشمل إجراءات واسعة سوف تتخذها المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطي.

وتخلت الولايات المتحدة بموجب هذا الاتفاق عن التهديد بفرض رسوم جمركية بحوالي 5% على الواردات المكسيكية بداية من الاثنين 10 حزيران/يونيو.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" كبير المفاوضين فى المحادثات التجارية مع الصين لتليفزيون CNBC يوم الأحد بأن الرئيس "دونالد ترامب" سيقرر ما إذا كان سيتم تطبيق المزيد من التعريفات على الصين بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ فى وقت لاحق خلال حزيران/يونيو الجاري.