شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد 2% متخلية عن أعلى مستوى فى شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة بـ 2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى تباطؤ طلب الملاذات الآمنة وانتعاش مستويات الدولار الأمريكي.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 2.0% حتى الساعة 11:59 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.70$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.99$،وسجلت الأعلى عند 15.00$ ،والأدنى عند 14.70$.

حققت الفضة يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى شهرين عند 15.14$ للأوقية ،استنادا على هبوط الدولار الأمريكي بعد بيانات سوق عمل ضعيفة فى الولايات المتحدة.

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وحققت الفضة ارتفاعا بنسبة 2.95% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم الطلب الاستثماري القوي على الأصول الآمنة ، بالتزامن مع ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،خاصة بعد توصل الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق ينهي أزمة الهجرة غير الشرعية ،ويجنب البلدين الدخول فى حرب تجارية.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين ،عاكسا انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.