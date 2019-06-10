شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 14 شهر بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال ثمانية أيام ، لتتخلى عن الذروة فى 14 شهرا ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن خاصة بعد توصل الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق ينهي أزمة الهجرة غير الشرعية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,328.10$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,336.53$،وسجلت أعلى مستوي 1,337.72$ ، وأدنى مستوي 1,325.13$.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017،وسجلت أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 1,348.26$ للأونصة ، بعد بيانات وظائف ضعيفة فى الولايات المتحدة.

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وعلى مدار الأسبوع المنصرم،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.7% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس 2018 ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي ،والمتضرر من تزايد احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

توصلت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الجمعة لاتفاقا يجنب البلدين حربا تجارية ، مع موافقة المكسيك على أن توسع سريعا برنامج لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطي ،وتخلت الولايات المتحدة بموجب هذا الاتفاق عن التهديد بفرض رسوم جمركية بحوالي 5% على الواردات المكسيكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بحوالي 1.17 طن متري لينزل الإجمالي إلى 756.42 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى خلال الشهر الجاري.