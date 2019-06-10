شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد انتهاء الخلافات سريعا بين الولايات المتحدة والمكسيك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع ارتفاع المعنويات بعد انتهاء الخلافات سريعا بين الولايات المتحدة والمكسيك ، بالإضافة إلى بيانات فاقت التوقعات للصادرات فى الصين خلال أيار/مايو.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 10:52 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% بعد مكاسب قوية للأسهم الفرنسية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة الموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.2% ، مع انحسار مخاوف التوترات التجارية العالمية ،وبيانات قوية عن الصادرات فى الصين.

وحقق قطاع صناعة السيارات أيضا ارتفاعا قويا فى ظل تكهنات أن فيات كرايسلر و رينو تبحثان إحياء خطة اندماج منهارة وضمان موافقة شركة نيسان عليها.

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قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك يشمل إجراءات واسعة سوف تتخذها المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطي.

وتخلت الولايات المتحدة بموجب هذا الاتفاق عن التهديد بفرض رسوم جمركية بحوالي 5 % على الواردات المكسيكية بداية من الاثنين 10 حزيران/يونيو.

فى الصين سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 1.1% فى أيار/مايو على خلاف التوقعات انخفاض بنسبة 3.8% ،وسجلت الصادرات انخفاض بنسبة 2.7% فى نيسان/أبريل.

قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" كبير المفاوضين فى المحادثات التجارية مع الصين لتليفزيون CNBC يوم الأحد بأن الرئيس "دونالد ترامب" سيقرر ما إذا كان سيتم تطبيق المزيد من التعريفات على الصين بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ فى وقت لاحق خلال حزيران/يونيو الجاري.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الجعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.05% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6%.