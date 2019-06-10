شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل مخاوف حيال موقف روسيا من تمديد اتفاق خفض المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين من أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط عمليات التصحيح جني الأرباح بعد يومين من المكاسب القوية ، وبفعل مخاوف حيال موقف روسيا الرافض حتى الآن لتمديد اتفاق خفض المعروض العالمي ،ويكبح الخسائر انحسار مخاوف الحروب التجارية العالمية ،بعد توصل الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق ينهي أزمة الهجرة غير الشرعية.

بحلول الساعة 10:05بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.31$،وسجل أعلى مستوي 54.79$ الأعلى فى أسبوعين ،وأدنى مستوي 53.95$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.47$ ،وسجل أعلى مستوي 64.06$ الأعلى فى أسبوعين ،وأدنى مستوي 63.09$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.6% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 1.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر.

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وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 1.3% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تزايد احتمالات قيام تحالف "أوبك بلس" بتمديد اتفاق خفض المعروض العالمي.

قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" يوم الاثنين إن روسيا هي المنتج الوحيد الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها حتى نهاية هذا العام.

وأضاف الفالح إنه سيزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك ، حيث هناك خلافا واضحا فى روسيا بشأن تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع حلفائها وعلى رأسهم روسيا يومي 25-26 حزيران/يونيو الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج ،واتخاذ قرار حول اتفاق خفض المعروض بحوالي 1.2 مليون برميل ،والذي ينتهي أجله فى 30 حزيران/يونيو.

توصلت الولايات المتحدة والمكسيك أواخر الأسبوع الماضي لاتفاق ينهي أزمة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المكسيكية ،يجنب البلدين الدخول فى حرب تجارية ويمنع فرض رسوم جمركية أمريكية على الواردات الآتية من المكسيك.