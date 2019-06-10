شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع بأكثر من 1.25% بصدد تحقيق أول مكسب خلال 3 أيام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من1.25% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع تمسك الأسعار بالتداول أعلى 7,500$ ، لكنها لا تزال بحاجة إلى محفزات جديدة ، تعمل على تحسن مستويات الطلب الاستثماري ، وتدفع فى طريق استكمال مسار السوق الصاعد.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 07:27بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,727$ بارتفاع قدره 98$ بأكثر من 1.25%،حيث سعر الافتتاح عند 7,629$،وسجلت أعلى مستوي عند 7,755$ ، وأدنى سعر عند 7,523$.

فقد "البتكوين" يوم الأحد نسبة 3.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع صعوبة التداول مجددا أعلى مستوى 8,000$ لكل وحدة بتكوين.

وانخفض البتكوين بنسبة 12.6% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ، بفعل عمليات التصحيح الطبيعية ، بالتزامن مع تنامي مخاوف التلاعب فى أسعار العملة الرائدة فى سوق التشفير.

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وحقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 70% على مدار الخامسة أسابيع السابقة ، وسجل أعلى مستوى فى عام عند 9,096$ ،وانخفاض الأسعار الأسبوع الماضي يعد أمرا طبيعيا ، حيث لا تزال العملة الرائدة فى السوق محط اهتمام مستثمري التجزئة والمؤسسات المالية الضخمة.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 4 مليار$ إلى إجمالي 248 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

تتماسك أسعار البتكوين فى الوقت الحالي أعلى مستوي الدعم عند 7,500$ ، لكنها لا تزال بحاجة إلى محفزات جديدة ، تعمل على تحسن مستويات الطلب الاستثماري ، وتدفع فى طريق استكمال مسار السوق الصاعد.

من ناحية أخرى ،طالب وزراء مالية مجموعة العشرين الاقتصادية ومحافظو البنوك المركزية من مجلس الاستقرار المالي FSB ومنظمات وضع المعايير العالمية مراقبة المخاطر المحيطة بأصول التشفير.

تم تقديم الطلب فى بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليابانية فى 9 حزيران/يونيو الجاري ،عقب اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد فى فوكوكا باليابان.