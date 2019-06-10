شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الإنتاج الصناعي في بريطانيا يتجاوز التوقعات - أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج الصناعي الشهري مسجلا انكماش بمعدل 2.7% فى نيسان/أبريل، أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انكماش بمعدل 0.7% ، وسجلت القراءة السابقة نمو بمعدل 0.7 % ،هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

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