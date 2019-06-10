شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات نمو الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى فى ثلاثة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من المملكة المتحدة عن نمو الاقتصاد البريطاني خلال نيسان/أبريل ، وعن مخرجات القطاعات الصناعية خلال نفس الشهر.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.25% حتى الساعة 08:25 جرينتش،ليتداول عند 1.2705$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2738$،وسجل الأعلى عند 1.2745$ ، والأدنى عند 1.2700$.

حقق الجنيه يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 04% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.2763$ ، بفعل نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم،حقق الجنيه ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية الهامة من المملكة المتحدة ، أهم تلك البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي بالقراءة الشهرية "نيسان/أبريل" ، وتصدر بيانات أخرى عن مخرجات القطاعات الصناعية التي تمثل أكثر من 25% من قوة الاقتصاد.

بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش تصدر عن طريق مكتب الإحصائي الوطني القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ، وتشير التوقعات إلى تسجيل انكماش بمعدل 0.1% فى نيسان/أبريل ، بعدما سجل انكماش بمعدل 0.1% فى آذار/مارس.

ويصدر أيضا الإنتاج التصنيعي لشهر نيسان/أبريل المتوقع انكماش بمعدل 1.1% من نمو بمعدل 0.9 % فى آذار/مارس ،كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع انكماش بمعدل 0.7% من نمو بمعدل 0.7%.

وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 13.1 مليار جنيه إسترليني فى نيسان/أبريل ،من عجز بمقدار 13.7 مليار جنيه إسترليني آذار/مارس.