شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في خمسة أشهر أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 10 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 108.65 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.55 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ نهاية أيار/مايو الماضي عند 108.67، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.37، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 108.19.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الأول والقراءة السابقة للربع الرابع الماضي عند 0.5%، كما أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقارنة بالقراءة الأولية عند 2.1% ومقابل 1.9% في القراءة السنوية للربع الرابع.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الأول والتوقعات عند 0.2% ومقابل انكماش 0.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.6% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي والتوقعات عند 2.4%.

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كما تابعنا أيضا عن ثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 1.71 تريليون ين مقابل 2.85 تريليون ين في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.51 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى 1.60 تريليون ين مقابل 1.27 تريليون ين في آذار/مارس، متفوقة أيضا على التوقعات عند 1.44 تريليون ين.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية من قبل مكتب مجلس الوزراء الياباني والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 44.1 للأوضاع الحالية وإلى ما قيمته 45.6 للأوضاع المستقبلية مقابل 45.3 و48.4 على التوالي في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى 45.5 وانكماش الأوضاع المستقبلية إلى 48.0.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي إلى صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.50 مليون مقابل 7.49 مليون في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن نيسان/أبريل الماضي، متوافقة مع التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا يوم الجمعة الماضية أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 75 ألف وظيفة مضافة مقابل 224 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، بينما أوضحت قراءة متوسط الدخل في الساعة استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.3%.