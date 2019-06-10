شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للايتكوين في أولى جلسات الأسبوع مستكملة أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الاثنين مستكملة مسيرات الأسبوع والشهر في تحقيق المكاسب بشكل محدود للغاية بعد أن اختبرت الجمعة الماضية الأعلى لها منذ 27 من أيار/مايو الماضي، حينما اختبرت الأعلى لها منذ السابع من حزيران/يونيو من العام الماضي 2018 عند 122.16$ ودخولها عقب ذلك في عمليات تصحيحية محدودة لمكاسبها الموسعة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 05:24 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.70% إلى مستويات 115.88$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.54$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 116.99$، بينما حققت الأدنى لها عند 112.59$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 7.20$ مليار.

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هذا وقد حققت اللايتكوين خلال الأسبوع الماضي مكاسب دون الواحد بالمائة بعد أن محت الخسائر التي تكبدتها في مطلعه ضمن عمليات تصحيحية محدودة، لتعكس مكاسبها الأسبوعية السادسة على التوالي وأطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ أواخر عام 2017، وتحقق حالياً مكاسب شهرية تفوق الواحد بالمائة أيضا في أعقاب تلاشي الخسائر التي تكبدتها مع مطلع هذا الشهر ضمن عمليات تصحيحية محدودة مؤخراً.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين والتي تخطت قيمته السوقية في نهاية الأسبوع الماضي القيمة السوقية للبتكوين كاش لتعد حالياً رابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة، حققت خلال الشهر السابق مكاسب فاقت 56% لتظهر أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وعكست آنذاك أفضل أداء شهري لها على الإطلاق، موضحة بذلك أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.