شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية مع عودة التفاؤل في الأسواق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بأكثر من الواحد بالمائة في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني وثالث أكبر اقتصاديان في العالم، والتي أوضحت اتساع الاقتصاد الياباني 0.6% خلال الربع الأول وذلك قبل أن نشهد اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني بصورة فاقت التوقعات خلال نيسان/أبريل الماضي.

كما ارتفع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تشهد مؤشرات الأسهم النيوزيلندية استقرار سلبي اليوم الاثنين، في حين تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الاسترالية بسبب عطلة رسمية في استراليا، ويأتي ذلك وسط حالة من التفاؤل الحذر الذي ينتاب المستثمرين في أعقاب توصل الولايات المتحدة لاتفاق مع المكسيك بموجبه تم تجميد قرار فرض 5% رسوم جمركية على واردات أمريكا من المكسيك والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ اليوم.

وفي سياق أخر، نود الإشارة لكون تباطؤ نمو وتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي، قد عزز من فرص إقدام صانعي السياسة النقدية على خفض القائدة على الأموال الفيدرالية، الأمر الذي حفز بدوره شهية المخاطرة في الأسواق المالي، مع العلم أن الترقب والحذر لا يزال قائم حيال ما سيسفر عنه لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج خلال فعليات قمة العشرين المقرر عقدها في 28-29 حزيران/يونيو الجاري باليابان.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.06% ليربح 16.29 نقطة ويصل إلى المستوى 1,548.68، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.15% ليربح هو الأخر 239.69 نقطة ويصل إلى المستوى 21,124.40.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.02% ليربح 36.19 نقطة ويصل إلى المستوى 3,600.87، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.54% ليربح هو الأخر 15.27 نقطة ويصل إلى المستوى 2,843.07.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 2.02% ليربح 544.43 نقطة ويصل إلى المستوى 27,509.71، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.79% ليربح هو الأخر 16.44 نقطة ويصل إلى المستوى 2,088.77.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.03% ليخسر 3.33 نقطة ويصل إلى المستوى 10,044.49، من ناحية أخرى يتغيب نبض التداول عن مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بسبب عطلة رسمية في استراليا.