شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فورد FORD MOTOR CO (F) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 9.77 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 12.14 إلى 7.41) ، والتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.10% بما يعادل 0.01 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 9.77 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 10.33 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد