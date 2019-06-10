علي بابا يحاول تعويض بعض مما خسره – تحليل – 10-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 151.20 ، ليحاول السهم بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.08% بما يعادل 21.70 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، وذلك طيلة ثبات المقاومة 165.25 ، ليستهدف مستوى الدعم 151.20 استعداداً لكسره . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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