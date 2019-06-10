شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 1045.49 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 76.4% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 970.27 إلى 1289.00) ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، خاصة مع بدء محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.08% بما يعادل 21.70 نقطة ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة على المستويات اللحظية ، طيلة ثبات الدعم 1045.49 ، ليستهدف إعادة اختبار مستوى المقاومة 1092.38 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد