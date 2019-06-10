شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ملامسة سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ارتد السهم انخفاضاً ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.10% بما يعادل -1.21 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 106.75 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 111.50 استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه