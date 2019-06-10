شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إي باي (EBAY) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، متخلصاً بذلك من ضغطه السلبي ، وسط تداولاته باتجاه شبه جانبي على المدى القصير ، بين مستوى الدعم 35.42 ومستوى المقاومة 38.90 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.90% بما يعادل 0.70 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء . Advertisements ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 38.90 استعداداً لمهاجمته . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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