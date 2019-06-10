شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الداش كوين اختباراً لمقاومة القناة التصحيحية الهابطة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بفقدان العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الموجة الهابطة المتوقعة لهذا اليوم، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 136.73، في حين يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 151.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 136.73 والمقاومة 151.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط