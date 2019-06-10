شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر اللايتكوين بتقديم التداولات الإيجابية ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 127.40 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 111.80 لاستمرار الارتفاع المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 111.80 والمقاومة 125.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد