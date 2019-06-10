شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم بعض الميل الصاعد في طريقه لاختبار المقاومة المحورية 240.47، والتي تمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو السلبي المقترح لهذا اليوم، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستهداف مستوى 210.60 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 240.47 ثم 247.70 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 210.00 والمقاومة 240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط