شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر البتكوين اختباراً لمستوى 7744.10 ولا يزال دونه الآن، ولا يزال التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة فعالاً بثبات السعر دون 8010.00، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 0.6915 الذي يمثّل الهدف التصحيحي الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7200.00 والمقاومة 7800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط