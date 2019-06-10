شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً الآن ليقترب من مستوى 0.6945، وكما أشرنا صباحاً، كسر هذا المستوى سيؤكد استمرار الميل الهابط لزيارة مستوى 0.6860 الذي يمثّل هدفنا السلبي الأول.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستويات 0.7044 و0.7075.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط