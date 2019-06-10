شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز 14100 نقطة وسط قيم تداول تقترب من مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 172.9 مليون ورقة مالية بقيمة 929.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.39%، والعرب على 5.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24.4 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 49.96 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 14148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 17579 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 455 نقطة.

وارتفعت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.