البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 7.8% في مايو الماضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته ليبلغ 7.8% في مايو الماضي مقابل 8.1% في إبريل 2019. وأوضح البنك المركزي - في بيان عبر موقعه الالكتروني اليوم الاثنين - أن الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1.2% في مايو 2019 مقابل 0.4% في أبريل 2019.

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