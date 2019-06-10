الان تتابع روسيا: سعر النفط قد يهبط إلى 30 دولارا إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو - الخليج 365:
قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، اليوم، إنه لا يمكن أن يستبعد تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي.
وأضاف نوفاك أن هناك مخاطر كبيرة بحدوث فائض في الإمدادات في السوق وأن موسكو بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر كي يتسنى اتخاذ قرار متوازن في يوليو.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيرة الروسي، إنه يجري تبني خطوات لمنع حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط.
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