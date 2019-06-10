شكرا لقرائتكم موسكو وبكين توقعان عقد بناء محطة طاقة نووية في الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - وكالات | منذ 14 ساعة في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 21:28

وقعت روسيا والصين عقد بناء وحدتي الطاقة 3 و4 في محطة "جودابو" الصينية للطاقة النووية، وتزويدها بمفاعلات روسية من طراز "في في إي أر 1200".



ووقع حفل التوقيع، الذي حضره الرئيسان الصيني شي جيبينغ والروسي فلاديمير بوتين، ممثلون عن القسم الهندسي لـ"مؤسسة روساتوم" و"مؤسسة الطاقة النووية الصينية".

ومن المخطط بناء 4 مفاعلات بالتصميم ذاته للجيل الثالث المطور في مصر في مدينة الضبعة في محافظة مطروح.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف: "نبدأ اليوم التنفيذ العملي لمشروع محطة جديدة للطاقة النووية بتصميم روسي في موقع جديد، آخذين في الاعتبار العقد الذي تم توقيعه سابقاً لمصلحة محطة تيانوان النووية الصينية، حيث سيتعين علينا بناء 4 وحدات طاقة من الجيل الثالث المطور حتى عام 2028".

يُشار إلى توقيع عقد بناء وحدتي الطاقة 7 و8 في محطة تيانوان النووية في من آذار (مارس) الماضي، ومن المقرر تشغيلهما عامي 2026 و2027 ووحدتي الطاقة رقم 3 و4 في محطة "جوداباو" الصينية عامي 2027 و2028 على التوالي.

وتمت صياغة العقود بما يتماشى مع الحزمة الإستراتيجية للاتفاقات التي تحدد المجالات الرئيسية لتنمية التعاون بين روسيا والصين في قطاع الطاقة النووية خلال العقود المقبل.