شكرا لقرائتكم الأسهم القطرية تفقد بليوني ريال من قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 18 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 19:50

عاود المؤشر العام للبورصة القطرية تراجعه مجددا خلال تعاملات اليوم (الأحد) التي شهدت تراجعا في معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة، إذ أنهى المؤشر جلسة اليوم فاقداً 0.23 في المئة من قيمته، تعادل 24 نقطة، هبوطا الى 10296 نقطة في مقابل 10319 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 0.03 في المئة.



Advertisements

وطاول الهبوط أسعار 42 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم عند المقارنة بأسعارها قبل عطلة العيد ما يعادل 19 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 566 بليون ريال بخسارة بليوني ريال نستبها 0.37 في المئة.

أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة 56 في المئة الى 196 مليون ريال في مقابل 440 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 17 في المئة الى 10.46 مليون سهم، في مقابل 12.6 مليون، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 25 في المئة الى 6924 صفقة في مقابل 9205 صفقات.

وبضغط من تراجع أسعار بعض الأسهم، طاول الهبوط 7 مؤشرات قطاعات بورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر العقارات بخسارة 1.15 في المئة الى 1546 نقطة، تلاه مؤشر النقل الهابط 0.68 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر التأمين 0.56 في المئة الى 3053 نقطة.

وسجل مؤشر المصارف رابع أكبر خسارة نسبتها 0.47 في المئة الى 3969 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة الهابط 0.42 في المئة، تبعه مؤشر جميع الاسهم الخاسر 0.34 في المئة، بينما ارتفع مؤشر الخدمات 2.11 في المئة.