شكرا لقرائتكم الأسهم البحرينية تضيف 54 مليون دينار الى قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 19 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 22:47

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم (الأحد) بنسبة 0.79 في المئة تعادل 11.39 نقطة، صعودا الى 1446.01 نقطة في مقابل 1434.62 نقطة لليوم السابق للعطلة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 7.28 في المئة، كما أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.48 في المئة ما يعادل 3.66 نقطة الى 769.97 نقطة مقابل 766.31 لليوم السابق.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 10.3 مليون سهم في مقابل 2.3 مليون اليوم السابق بنسبة 343 في المئة، بينما ارتفعت القيمة المتداولة الى 2.97 مليون دينار في مقابل 472 ألف اليوم السابق بنسبة 530 في المئة، نفذت من خلال 162 صفقة في مقابل 73 صفقة بزيادة 122 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.95 بليون دينار بزيادة 54 مليون دينار نسبتها 0.61 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت 5 شركات، وهبطت شركتان، واستقرت 8 شركات.

وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 3.08 مليون دينار بحريني، شكلت 85 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 9.84 مليون سهم، نفذت من خلال 97 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 3.01 مليون دينار، نسبتها 83 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 9.57 مليون سهم.