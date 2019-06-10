شكرا لقرائتكم ارتفاع السيولة المتداولة في "الكويت" 121 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 20 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 19:50

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأحد) ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 121 في المئة الى 44 مليون دينار في مقابل 20 مليونا لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة 206 في المئة الى 190 مليون سهم في مقابل 62 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 60 في المئة الى 6414 صفقة.



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وصاحب ارتفاع الاداء، ارتفاعا في مؤشر السوق الاول بنسبة 1.52 في المئة يعادل 96 نقطة الى 6372 نقطة في مقابل 6276 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 0.53 في المئة تعادل 25 نقطة الى 4793 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 1.26 في المئة الى 5837 نقطة.

أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم «صناعات» الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.74 في المئة، وصولاً إلى 225 فلس، من تداول 9.6 مليون سهم، بلغت قيمتها 2.15 مليون دينار جاء من خلال 196 صفقة.

وحقق سهم "بوبيان ب" أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.11 في المئة، هبوطا إلى 948 فلوس، من تداول 99 ألف سهم، قيمتها 94 ألف دينار، نُفذت من خلال 26 صفقة.

وسجل سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 8.1 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.32 في المئة الى 689 فلس، من تداول 12 مليون سهم، تلاه سهم زين بسيولة 6 ملايين دينار من تداول 11 مليون سهم ارتفع سعره خلالها الى 559 فلس بزيادة 2.01 في المئة.