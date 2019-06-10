بشرى سارة.. انخفاض أسعار الليمون إلى 50%

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن أسعار الليمون انخفضت اليوم الي 50% في جميع أنحاء الجمهويه ويباع اليوم كيلو الليمون في المزارع بـ 20 جنيها وفي الأسواق 40 جنيها بعد موجة الارتفاع الشديد في الاسعار حتي أمس.

لافتا ان هذا الانخفاض الشديد سببه الحملات المفاجئة التي قامت بها الأجهزة الرقابية لضبط الاسعار وامتناع المواطنين عن الشراء وتهافت مزارعي الليمون علي جنيه طمعا في الربح مما أدي لزيادة المعروض مجبرا التجار علي خفض الاسعار خوفا من تلف الثمار

واضاف ابو صدام أنه يتوقع أن يتوالي انخفاض الاسعار الى ان يصل...