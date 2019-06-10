2000 جنيه قسط ربع سنوي.. بشرى للمتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

مصراوي
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، قبول تظلم أكثر من 20 ألف حاجز من حاجزي الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، والذي أعلنت نتيجته نهاية مارس الماضي.
وقال عبدالله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إنه بعد قبول نتيجة التظلمات وصل عدد المتقدمين للإعلان العاشر، إلى ما يقرب من 200 ألف متقدم.
وأضاف رشدي لـ"مصراوي"، أنه تم إتاحة شهر كامل للمواطنين لتقديم تظلم على نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، حيث وصل من لهم حق التقديم إلى 40 ألف متقدم، تم الموافقة على أكثر من 20 ألف...
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