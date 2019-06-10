ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات بنسبة 0.90% مدفوعة بصعود قطاع العقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.90% رابحا 23.82 نقطة ليغلق عند مستوى 2674.77 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 202.3 مليون سهم محققة ما قيمته 256.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4737 صفقة لـ36 سهما، وارتفع 21 سهما، فيما انخفض 12 سهماً، واستقرت 3 أسهم.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.92%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 5.14%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.55%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.06%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.15%.
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