شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 14 ألف نقطة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 14097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 17532 نقطة. Advertisements كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 604 نقاط، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1542 نقطة.

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