سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة الأمريكية تواصل تراجعها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار الأمريكى، تراجعه أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات المصرفية لليوم الاثنين 10-6-2019، ليسجل بهذا التراجع انخفاضا جديدا أمام العملة المصرية، تراوحت قيمته من 2- 3 قروش بين البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد. سجل سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، فيما جاء السعر على مستوى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، والتى تراجع بها سعر الدولار مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.69جنيه للشراء 16.82جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.71جنيه للشراء 16.81جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 16.71جنيه للشراء 16.81جنيه للبيع Advertisements سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.70جنيه للشراء 16.80جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.71جنيه للشراء 16.81جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.67جنيه للشراء 16.77جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.67جنيه للشراء 16.77جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك عودة

سعر الدولار فى بنك عودة 16.68جنيه للشراء 16.78جنيه للبيع

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