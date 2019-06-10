الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة الأمريكية تواصل تراجعها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار الأمريكى، تراجعه أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات المصرفية لليوم الاثنين 10-6-2019، ليسجل بهذا التراجع انخفاضا جديدا أمام العملة المصرية، تراوحت قيمته من 2- 3 قروش بين البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد.

 

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سجل سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، فيما جاء السعر على مستوى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، والتى تراجع بها سعر الدولار مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.69جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

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  سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

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سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

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  سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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