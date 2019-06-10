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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة الأمريكية تواصل تراجعها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار الأمريكى، تراجعه أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات المصرفية لليوم الاثنين 10-6-2019، ليسجل بهذا التراجع انخفاضا جديدا أمام العملة المصرية، تراوحت قيمته من 2- 3 قروش بين البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد.
سجل سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، فيما جاء السعر على مستوى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، والتى تراجع بها سعر الدولار مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.69جنيه للشراء
16.82جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
16.70جنيه للشراء
16.80جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.68جنيه للشراء
16.78جنيه للبيع
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