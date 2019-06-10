إينوك تحصل على تمويل بقيمة 690 مليون دولار من ائتلاف مصرفي صيني

دبي - الخليج 365 :

حصلت مجموعة اينوك على تمويل لأجل محدد مدته خمس سنوات بقيمة 690 مليون دولار أمريكي من ائتلاف مصرفي صيني، في خطوة تعكس ثقة أكبر المؤسسات المالية الصينية بالركائز التشغيلية والمالية القوية للمجموعة.

هذا وسيتم توظيف التمويل لأغراض مؤسسية عامة، في الوقت الذي تواصل فيه اينوك دعم نمو الاقتصاد المحلي عبر وحدات أعمالها المتنوعة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتوزيع والتخزين وبيع الوقود بالتجزئة ووقود الطائرات والمنتجات النفطية المعدّة للاستخدامات التجارية والصناعية.

ويضم التحالف المصرفي كلاً من البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك التعمير الصيني، والتي تعدّ أكبر ثلاثة مصارف صينية من حيث الحجم والأصول والأرباح، في حين سيكون البنك الصناعي والتجاري الصيني البنك المنسق للتمويل.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة، يبرز توجه عالمي نحو استخدام الموارد البديلة، بالتزامن مع تعزيز التركيز على الابتكار والتحوّل الرقمي. وتعتبر مجموعة اينوك من رواد الابتكار واعتماد أحدث التطورات التقنية على مستوى القطاع في المنطقة."

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وأضاف سعادته: "يسرنا أن نرى مدى ثقة المؤسسات المالية العالمية بخططنا التنموية والآفاق المستقبلية المالية القوية للمجموعة، إذ يعكس هذا التمويل أيضاً ثقة المقرضين العالميين بما حققته اينوك من إنجازات تشغيلية وتميّز مالي خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية على مستوى المنطقة والعالم."

وتم تعيين البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مصرف في العالم من حيث إجمالي الأصول وصافي الأرباح، كوكيل للصفقة التي تم قام البنك أيضاً بإعداد هيكليتها.

من جانبه، قال زانع جونغو، مدير عام فرع دبي للبنك التجاري والصناعي الصيني: "نود أن نشكر اينوك على ثقتها بإدارتنا لهذه الصفقة التي تؤكد أيضاً ثقتنا بمؤشرات النمو القوية التي تتمتع بها المجموعة على المدى الطويل، والتزامنا بدعم نمو الاقتصاد المحلي."

تجدر الإشارة إلى أن المصارف الصينية احتلت المراتب الأربعة الأولى في تقرير الأسواق العالمية الصادر عن "ستاندرد آند بورز" العام الماضي، والذي شمل 28 مصرفاً بأصول تزيد قيمتها على تريليون دولار في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. كما تفوقت بنوك القوى الاقتصادية الآسيوية العظمى على نظيراتها الغربية، حيث واصلت أكبر أربعة بنوك مقرضة، والتي تشمل البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصيني وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني، في تحقيق نمو سنوي في حجم الأصول، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 13.637 تريليون دولار.