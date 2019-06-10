"ويتيكس" و"دبي للطاقة الشمسية" يسلطان الضوء على أبرز المشاريع والتقنيات في...

دبي - الخليج 365 :

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، تنطلق النسخة الحادية والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وللعام السادس على التوالي، تنظم الهيئة معرض "ويتيكس" تحت مظلة "الأسبوع الأخضر"، الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتعلقة بالبيئة والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتعريف بأهم مقومات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.تشكل الدورة الحادية والعشرون من معرض "ويتيكس"، والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية التي تتزامن معها، فرصة للاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، ويشمل ذلك العديد من التقنيات والحلول الذكية التي تطرح لأول مرة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه وحلول الاستدامة وترشيد الاستهلاك. وسيشكل المعرضان منصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات المهمة للترويج بمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة.

نجاح لافت للدورة العشرين من "ويتيكس" والثالثة من "معرض دبي للطاقة الشمسية"

حققت النسخة العشرون من "ويتيكس" والثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية في أكتوبر 2018، نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من العارضين والزوار والمشاركين والجهات الحكومية، حيث استقطب المعرضان، اللذان امتدا على مساحة 78,413 متراً مربعاً، 2100 عارض من 53 دولة، وأكثر من 35,000 زائر من مختلف أنحاء العالم.

شكل المعرضان منصة عالمية فريدة لاستعراض أحدث التقنيات المتعلقة بقطاعات المياه والطاقة والبيئة وإدارة موارد الطاقة، وملتقى احتضن لفيف من الخبراء والمختصين ومزودي الحلول والمستثمرين وصناع القرار والمستھلكين من القطاعين الحكومي والخاص. وعلى مدى أيام المعرض الثلاثة، تم تنظيم نحو 400 لقاءً تجارياً ضمن خدمة (B2B) المجانية لتسهيل عقد اللقاءات بين الرعاة والعارضين والزوار التجاريين خلال فترة المعرض، لإتاحة الفرصة للعارضين لتوسيع أعمالهم والتعريف بها، وعقد الصفقات. وأجمع المشاركون على أن "ويتيكس" و"معرض دبي للطاقة الشمسية" شكلا منصة مثالية لعرض ومناقشة أھم الموضوعات وأحدث المستجدات في مجالات عدة تشمل المياه والطاقة والإدارة البيئية والتنمية المستدامة وتقنيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والطاقة المتجددة، حيث نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي على مدى ثلاثة أيام العديد من ورش العمل والندوات التخصصية التي شهدت اقبالًا كبيراً من الزوار والعارضين والمختصين.

تقنيات جديدة وفرص واعدة في "ويتيكس" 2019

أشارت هيئة كهرباء ومياه دبي بأن دورة هذا العام من معرض "ويتيكس" شملت دعوة قطاعات أوسع من المصنعين ومزودي الخدمات والشركات التقنية بما يضمن زيادة كبيرة في نوعية المنتجات والتقنيات المعروضة للوصول إلى شريحة أوسع من الزوار التجاريين.

Advertisements

وتعقيباً على توسع معرض "ويتيكس"، قال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض "ويتيكس": "يوفر المعرض منصة تجمع المصنعين ومزودي الخدمات مع المسؤولين وصناع القرار والمشترين التجاريين في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، إضافة إلى إتاحة المجال أمام المستثمرين في هذه القطاعات للاطلاع على أبرز ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذه المجالات، ولا سيما مع التطور الكبير في صناعات الطاقة والمياه والبيئة والمجالات المرتبطة بها، فعلى مدى 20 عاماً شهد المعرض إطلاق العديد من التقنيات المبتكرة لأول مرة في المنطقة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات استثمارية وشراكات مهمة والإعلان عن مشاريع عملاقة غيرت مشهد صناعة الطاقة اقليمياً وعالمياً. وهذا العام سنواصل في "ويتيكس" استعراض أحدث تقنيات الطاقة والمياه والبيئة، في حين يسلط معرض دبي للطاقة الشمسية الضوء على تقنيات صناعة الطاقة الشمسية لمواكبة زيادة الطلب في هذا القطاع المتنامي".

أحدث تقنيات الطاقة والمياه والبيئة

يستعرض معرض "ويتيكس" 2019 أحدث تقنيات ومعدات قطاعات الطاقة بما في ذلك التوربينات والضواغط والمحركات ومولدات الكهرباء والطاقة ومعدات تنظيف وتنقية الهواء والبطاريات وكابلات الجهد العالي وتقنيات تصنيع الأسلاك ومعدات وأجهزة قياس المعايرة وأنظمة الحماية، إضافة إلى مكائن الطرد المركزي ومعدات وأنظمة الاتصالات وأنظمة التحكم الصناعية والسكنية وضبط الأمان ومعدات التبريد والتدفئة ومحركات الديزل ومعدات وأنظمة مكافحة الحرائق ومعدات السلامة، ومحولات الطاقة وحلول مراقبة الأنظمة الإلكترونية، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية التي تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة.

وفي مجال المياه، يوفر "ويتيكس" فرصة للزائرين للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال محطات معالجة المياه وتحليتها والأنابيب بأنواعها ومبردات وسخانات المياه وغيرها من المنتجات والحلول ذات الصلة، إضافة إلى المضخات والصمامات وأحدث أنظمة الري ومعدات الزراعة والبستنة ومعدات سحب المياه، والبرامج الخاصة بالمياه ومعداتها. وفي جانب ترشيد استهلاك المياه، سيسلط المعرض الضوء على منتجات كشف ومعالجة تسرب المياه والخزانات المبطنة ومعدات كشف التسرب ومختلف المواد المستخدمة في قطاع المياه ونقل المياه.

أحدث تقنيات الطاقة الشمسية

مع تسارع وتيرة النمو في قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة، تنظم الهيئة العام النسخة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية" بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات في قطاع الطاقة الشمسية من مختلف أنحاء العالم، وسيشكل المعرض منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة الشمسية، والمشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة، والتعرف إلى احتياجات السوق، وفرص المشاركة في أبرز مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في ظل سعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث سيشكل المعرض المنصة التجارية الأبرز إقليمياً لمنتجات وحلول وتقنيات إنتاج وتخزين الطاقة الشمسية.