شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعرض شراء حصة بمشروع غاز مسال بالقطب الشمالي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:35 مساءً, 10 يونيو 2019 م المناطق - الرياض ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين أن معالي وزير الطاقة “خالد الفالح” قال إن شركة أرامكو السعودية عرضت الانضمام إلى شركة “نوفاتك” الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق نوفاتك على عرض أرامكو.

وصرح الفالح في مقابلة مع تاس وفقاً لرويترز أن أرامكو تدرس أيضا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتي الطاقة الروسيتين العملاقتين “روسنفت” و”جازبروم” وإنها قد تكون مهتمة بالاستثمار في شركة “سيبور” الروسية للبتروكيماويات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية تعرض شراء حصة بمشروع غاز مسال بالقطب الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.