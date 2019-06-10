الاقتصاد

نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى أسبوعين وارتفاع أسهم شركات السيارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى أسبوعين وارتفاع أسهم شركات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عند أعلى مستوى فى شهرين بقيادة شركات السيارات، بعد سحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تهديدا بفرض رسوم على واردات من المكسيك.

 

وصعد المؤشر نيكى القياسى 1.2 % إلى 21134.42 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 28 مايو.

 

وقفز سهم تويوتا موتور كورب 1.8 %، وزاد هوندا موتور 1.5 %، وتقدم مازدا موتور 1.1 %.

 

Advertisements

وتصنع الشركات اليابانية سيارات فى المكسيك منذ فترة طويلة مستغلة العمالة الرخيصة والاتفاقات التجارية وقربها من الولايات المتحدة أكبر سوق للسيارات فى العالم بعد الصين.

 

ويوم الجمعة، توصلت الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق لتجنب حرب رسوم جمركية ووافقت المكسيك على التوسع السريع فى برنامج لجوء مثير للجدل ونشر قوات أمن لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى. وكان ترامب هدد فى وقت سابق بفرض رسوم حمركية بداية من اليوم الاثنين.

 

واغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.3 % إلى 1552.94 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى أسبوعين وارتفاع أسهم شركات السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا