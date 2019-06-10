3.101 تريليون دولار حجم احتياطي الصين من النقد الأجنبي بنهاية مايو الماضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفاعا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل الماضي لتسجل 3.101تريليون دولار حتى نهاية مايو الماضي.
وذكرت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي –في بيان اليوم الاثنين- أن الاحتياطيات المسجلة هي الأعلى خلال تسعة أشهر.
كانت احتياطيات النقد الأجنبي الصينية في نهاية أبريل الماضي قد بلغت 3.094 تريليون دولار مقارنة مع 3.098 تريليون دولار في نهاية مارس.
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