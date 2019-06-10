شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط اليوم مدعومة بتمديد اتفاق خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 63.61 دولار للبرميل وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 32 سنتا أو ما يعادل 0.5%، وذلك عن آخر مستوى إغلاق له يوم الجمعة الماضية كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 54.32 دولار للبرميل بمعدل ذيادة بلغ 33 سنتا أو ما يعادل 0.6% وأيضا عن أخر إغلاق لها يوم الجمعه الماضية.

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وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم مدعومة، بتصريحات خالد الفالح وزير الطاقة السعودى خلال مشاركته فى منتدى سان بطرسبيرج، عن أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول من خارجها من ضمنها روسيا توافقوا على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط وجاءت تأكيدات الوزير السعودى عن أن هناك حاجة لمزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء فى المنظمة المشاركة فى الاتفاق القاضى بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا والذى ينتهى بنهاية الشهر الحالى كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا أيضا بسبب تراجع أسعار الدولار.

ومنذ بداية شهر يناير الماضى خفض المنتجون فى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول خارجها منها روسيا الإمدادات النفطية بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا، وينتهى هذا الاتفاق بنهاية الشهر الجارى.