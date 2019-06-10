النفط يرتفع بفضل خفض الإمدادات ولكن ضعف الاقتصاد يكبح الأسواق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن قالت السعودية إنه ينبغي علي أوبك وروسيا تقييد الإمدادات عند المستويات الحالية بينما سحبت واشنطن التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك لتزيح غمامة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
غير أن المتعاملين قالوا إن المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد العالمي والتأثير على الطلب على الوقود ما زالا يضغطان على المعنويات في سوق النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق إلى 63.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش مرتفعا 32 سنتا أو 0.5 بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.32 دولار للبرميل بزيادة 33 سنتا أو 0.6 بالمئة.
وقال متعاملون إن أسعار النفط زادت بعد تصريحات من السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، يوم الجمعة تفيد اقتراب المنظمة من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.
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