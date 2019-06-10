الان تتابع تحذير روسي: أسعار النفط ربما تهبط دون 40 دولارًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 43 دقيقة - 11:49 ص, 10 يونيو 2019 م التعليقات: 0 إذا لم يتم تمديد اتفاق أوبك+ موسكو- الخليج 365: قال وزير المالية الروسي اليوم الاثنين أن أسعار النفط ربما تهبط دون 40 دولارا إذا لم يتم تمديد اتفاق أوبك+.

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