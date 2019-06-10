الان تتابع السعودية: مؤشر PMI الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي يسجل أعلى مستوى له والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والمختص بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط من 56.8 في أبريل 2019 إلى 57.3 في مايو من العام ذاته مسجلا أعلى مستوى له في 17 شهرًا. وجاء هذا الارتفاع مدعوما باستمرار تسارع نمو الإنتاج.

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