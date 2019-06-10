السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مك - مكة المكرمة قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح الاثنين أنه ربما يجري المزيد من النقاش مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك بشأن موقفهما من اتفاق الإنتاج العالمي في قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الشهر.



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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح ربما يجري المزيد من النقاش مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك بشأن موقفهما من اتفاق الإنتاج العالمي في قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الشهر. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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