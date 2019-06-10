الاستثمار تلتقى مدير وكالة جايكا والسفير اليابانى بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تاكيما ساكاموتو، مدير الوكالة اليابانية التعاون الدولى "جايكا" للشرق الأوسط وأوروبا، بحضور السفير ماساكى نوكى، سفير دولة اليابان لدى القاهرة. وقالت الوزارة على موقعها إن اللقاء بحث مجالات التعاون بين مصر والوكالة اليابانية، خلال المرحلة المقبلة. Advertisements وتساهم اليابان فى تقديم تمويلات للعديد من المشروعات من أبرزها مشروع المتحف المصري الكبير والمدارس اليابانية فى مصر والتى سبق توقيع منحة لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك فى إطار استكمال التعاون المصرى اليابانى لدعم العملية التعليمية والاستثمار فى العنصر البشرى، والذى وصل إلى 285 مليون دولار منهم 171 مليون دولار للمدارس

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