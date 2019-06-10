ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بأسهم الاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.26% رابحا 109.76 نقطة ليصل إلى مستوى 8808.98 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 41.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 130 شركة، فيما تراجعت 31 شركة. وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.79%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.52%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.21%. Advertisements وجاء سهم "الجماعى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.37%، تلاه صادرات بنسبة 4.11%، ثم اليمامة للحديد بنسبة 3.61%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.25% ثم ميفك ريت بنسبة 1.25%، ثم المواساة بنسبة 1.18%.

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