شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.92% رابحا 24.38 نقطة ليصل إلى مستوى 2675.33 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 127.4 مليون سهم محققة ما قيمته 151.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2495 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 18 سهما، فيما انخفض 8 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.81%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.71%، فقطاع النقل بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دار التكافل بنسبة 4.80%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.16%.
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