شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من خط الربط البحرى بجبل الزيت خلال شهر باستثمارات 7 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء الخط الاستراتيجي البحري والذى يربط بين شركة السويس للزيت "سوكو" وشركة إيست زيت بتروليم "زيتكو" خلال شهر من الآن موضحا أن ذلك الخط البحري سيعمل علي شحن الزيت الخام ما بين الشركتين من خلال "الشمندروة" الخاصة بكل شركة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ذلك الخط من الممكن أن تتم عملية شحن الزيت الخام لكل شركات البترول التى تعمل في منطقة جبل الزيت، لافتا إلى أن طول الخط يبلغ 5 كيلو متر بتكلفة استثمارية 7 مليون دولار .

وأشار المصدر، إلى أن فكرة إنشاء الخط الاستراتيجي البحري والذى يربط بين شركة السويس للزيت "سوكو" وشركة إيست زيت بتروليم "زيتكو" جاءت من أجل تأمين عملية شحن الزيت الخام ومنع أى من المشكلات المتعلقة بالشحن.

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