10 دول تحتل صدارة الإيرادات من السياحة.. أمريكا الأعلى بـ214 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة السياحة والسفر خلال عام 2018 نموا كبير، وكشفت منظمة السياحة العالمية فى تقريرها أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر اقتصاديات للسفر والسياحة في عام 2018، حيث شكلت مجتمعة حوالى 35,2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة على مستوى العالم، تليها اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.
وكانت الأسواق العشر الأولى فى الاستحواذ على الجانب الأكبر من الإيرادات السياحية من خلال الوجهات السياحية كالتالى:
1 • الولايات المتحدة الأمريكية 214,5 مليار دولار أمريكي.
2 • أسبانيا 73,8 مليار دولار أمريكي.
3 • فرنسا 67,4 مليار دولار أمريكي.
4 • تايلاند 63 مليار دولار أمريكي.
5 • المملكة المتحدة 51,9 مليار دولار أمريكي.
6 • إيطاليا 49,3 مليار دولار أمريكي.
7 • أستراليا 45 مليار دولار أمريكي.
8 • ألمانيا 43 مليار دولار أمريكي.
9 • اليابان 41,1 مليار دولار أمريكي.
10 • الصين 40,4 مليار دولار أمريكي.
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